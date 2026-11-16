В Шымкенте полицейские выявили нарушения в ночных заведениях и компьютерных клубах

В Аль-Фарабийском районе Шымкента сотрудники полиции провели ночной профилактический рейд по развлекательным заведениям, кафе и компьютерным клубам. Основное внимание уделили пресечению курения кальянов в общественных местах, предупреждению продажи алкоголя несовершеннолетним и выявлению подростков, находящихся ночью без сопровождения взрослых.

В мероприятии приняли участие около 100 сотрудников районного управления полиции.

По словам заместителя начальника управления полиции Аль-Фарабийского района Бауыржана Умирбекова, главная задача рейда — предупреждение правонарушений и обеспечение общественной безопасности.

«Основная цель мероприятия — предупреждение преступлений в общественных местах. В частности, пресечение курения кальянов в кафе и ресторанах, а также недопущение продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в ночное время», — сообщил Бауыржан Умирбеков.

Кроме того, правоохранители проводят профилактическую работу в рамках мероприятия по контролю за использованием пиротехнических изделий, которое проходит с 10 по 30 ноября. Особое внимание уделяется предотвращению нарушений общественного порядка при запуске салютов в ночное время.

Во время проверки кафе и ресторанов полицейские выявили заведения, в которых посетителям продолжали предоставлять кальянные услуги, несмотря на действующие законодательные ограничения.

В одном из ресторанов сотрудники полиции обнаружили кальянное оборудование и посетителей, куривших кальян. В отношении нарушителей составили административные протоколы по статье 441 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

«Также административный протокол будет составлен в отношении владельца заведения, предоставлявшего кальянные услуги. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 15 месячных расчётных показателей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается», — пояснил Бауыржан Умирбеков.

В ходе рейда также выявили случаи привлечения к работе с кальянами иностранных граждан, у которых, по информации полиции, отсутствовали необходимые документы.

Отдельное внимание сотрудники полиции уделили несовершеннолетним. В ночное время правоохранители обнаружили подростков, находившихся на улицах без сопровождения законных представителей, а также посещавших компьютерные клубы.

С родителями несовершеннолетних провели профилактические беседы и вынесли предупреждения.

В полиции напоминают, что соблюдение установленных ограничений в развлекательных заведениях и контроль за местонахождением детей в ночное время являются важными условиями обеспечения общественного порядка и безопасности жителей Шымкента.