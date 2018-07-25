В Узбекистане с 15 июля запущены три удалённых способа регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства через систему e-mehmon, сообщает Podrobno.uz.

Среди них:

1. Портал emehmon.uz

Для регистрации через портал нужно открыть сайт emehmon.uz, в окне регистрации указать свои данные, затем заполнить форму «листок прибытия» и в самом конце произвести расчет по туристскому сбору, указав данные платежной карты.

2. Мобильное приложение emehmon

Для регистрации через мобильное приложение emehmon необходимо установить его на мобильное устройство и авторизоваться с помощью номера телефона, заполнить листок прибытия гостя, оплатить сумму туристического сбора, которая автоматически подсчитывается. Вышеуказанными двумя способами могут самостоятельно воспользоваться пребывающие иностранные граждане, а также пригласившие их лица (родственники, друзья), принимающие иностранных граждан не в коммерческих целях.

3. Система регистрации самостоятельных туристов в средствах размещения

Для гостей, зарегистрировавшихся в средствах размещения и оплативших туристские сборы, но не проживающих в них, в системе e-mehmon существует специальный пункт – самостоятельные туристы. Для этого необходимо заполнить все поля как обычно, указать количество дней пребывания, далее программа подсчитает итог (согласно установленным нормам 5% МРЗП за каждые сутки). В итоге производится оплата в наличной или безналичной формах.

При этом отметим, что майским постановлением Кабинета Министров установлена обязанность администрации средств размещения зарегистрировать самостоятельных иностранных граждан в случае их обращения.

Благодаря новой системе теперь иностранный гражданин не будет терять по прибытию время для регистрации по месту проживания. Используя e-mehmon туристы смогут решить вопрос регистрации без участия государственных органов и в режиме онлайн.

Напомним, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане по прибытию на территорию Узбекистана обязаны временно зарегистрироваться в течение трех суток (за исключением праздничных и выходных дней).

При этом ответственность за соблюдение иностранным гражданином установленных правил пребывания в Узбекистане несет приглашающая сторона – как физические, так и юридические лица. То есть, приглашающая сторона должна контролировать своевременность обращения иностранных гостей в отделы миграции и оформления гражданства по вопросам временной регистрации или прописки, следить за соблюдением сроков пребывания гостей на территории соседней республики.