В школах Шымкента обновили меню одноразового горячего питания для учащихся. Специалисты санэпидконтроля, напоминают о необходимости строго соблюдать санитарные требования в образовательных учреждениях.

Обновленный рацион специалисты городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля представили на брифинге в региональном центре коммуникаций. По словам специалистов, состав блюд разработан с учетом возрастных особенностей детей и необходимых для их организма питательных веществ.

В прошлом учебном году в школах Шымкента случаев группового пищевого отравления не зарегистрировано. Вместе с тем представитель департамента напомнила руководителям образовательных учреждений о необходимости ответственно относиться к жизни и безопасности учащихся.

Осенью, с наступлением прохладной погоды, повышается риск распространения среди детей сезонных заболеваний. В связи с этим специалисты подчеркнули важность строгого соблюдения санитарных требований в школах.

В текущем учебном году в Шымкенте работают 285 школ. Из них 151 — государственные, 134 — частные. В городе нет школ, где обучение ведется в три смены, а также учреждений, признанных аварийными.