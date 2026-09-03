Шымкент завершает подготовку объектов теплоснабжения к зиме

Не дожидаясь первых холодов, в Шымкенте проверяют слабые места тепловых сетей. В этом году в ходе подготовки к отопительному сезону выявлено 135 неисправностей. 108 из них уже устранены. Оставшиеся 27 также должны быть ликвидированы до начала сезона. Общая протяжённость тепловых сетей в городе превышает 838 километров. При этом 37% из них изношены.

Из 838 километров тепловых сетей, 152 приходится на магистральные сети, ещё 686 – на внутриквартальные. С апреля специалисты проводят гидравлические испытания в системе, выявляя слабые места.

Сейчас работы по устранению оставшихся недостатков ведутся в соответствии с планом, сообщил заместитель руководителя управления энергетики и развития инфраструктуры Азат Кайнарулы: «На сегодняшний день из 31 автономной котельной к отопительному сезону готовы 29, что составляет 94%. Из 17 насосных станций подготовлены 15 — это 88%. Также готовы 2 134 из 2 241 многоэтажного жилого дома, или 95%. Все 463 бюджетных учреждения полностью подготовлены к отопительному сезону».

В этом году для контроля состояния тепловых сетей на внутритрубную диагностику выделено более 345 миллионов теңге. Эта технология позволяет снизить износ сетей и предотвратить аварии. Кроме того, на подготовку к предстоящему сезону основного поставщика тепла – «Энергоорталык 3» – предусмотрено более 1 миллиарда тенге.

Пока освоено 87% средств, выполнены работы на сумму 921 миллион теңге. Основное топливо предприятия – природный газ. На случай чрезвычайных ситуаций в резерве имеется более 10 тысяч тонн мазута. Ведётся работа и по обеспечению углём.

О запасах угля рассказал заместитель руководителя управления энергетики Азат Кайнарулы: «Потребность Шымкента в угле на отопительный сезон 2026–2027 годов составляет более 22 тысяч тонн. Из них 4,8 тысячи тонн предназначены для бюджетных организаций и автономных котельных, ещё 17,3 тысячи — для населения. Поставки угля жителям запланированы с августа. Сейчас в городе на восьми железнодорожных тупиках работают шесть региональных операторов».

Сейчас продолжается подготовка к зиме источников теплоснабжения, насосных станций, котельных, многоэтажных домов и социальных объектов. Городские власти намерены полностью завершить оставшиеся работы до начала отопительного сезона и обеспечить 100-процентную готовность объектов теплоэнергетики.