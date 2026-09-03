Состав правительства изменился

Состав правительства Казахстана изменился. Обновлённый состав Кабмина утвердил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Правительство по-прежнему возглавляет Олжас Бектенов. Первым заместителем премьер-министра остался Нурлыбек Налибаев.

Большинство членов бывшего кабинета сохранили свои позиции. Арман Кырыкбаев назначен министром культуры и информации Республики Казахстан.

В связи с новым назначением он освобождён от ранее занимаемой должности помощника Президента по вопросам внутренней политики и коммуникаций. Алибек Куантыров возглавил Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

Соответствующий указ подписал глава государства. Этим же документом Куантыров освобождён от должности заместителя министра иностранных дел. Министерство по чрезвычайным ситуациям возглавил Мурат Муханов.

Новым министром иностранных дел Казахстана назначен Мухтар Тлеуберди. Соответствующий указ также подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.