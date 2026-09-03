Новые приложения помогают изучать казахский язык в Шымкенте

Цифровые технологии становятся одним из эффективных инструментов изучения языков. В частности, всё больше проектов направлено на изучение казахского языка в современном формате. Сегодня в Шымкенте собрались специалисты IT и языковой сферы, для того, чтобы обсудить работу в этом направлении. На встрече были представлены новые проекты, обучающие разговорному казахскому языку.

Сегодня смартфон – это не только инструмент для поиска информации, но и средство обучения. С его помощью можно эффективно изучать языки. Учитывая это, специалисты обсудили современные подходы к обучению казахскому языку. Поэтому на встрече были не только представители языковой сферы, но и IT-специалисты, которые презентовали собственные цифровые инструменты.

О возможностях приложения рассказала автор цифрового проекта Сауле Галымжанова: «Сегодня я представила проект «Сөйле APP». Его особенность в том, что приложение позволяет записывать и обрабатывать аудио- и видеоматериалы, а затем использовать их в обучении. Проект состоит из пяти разделов с игровыми элементами, вопросами и заданиями. Пользоваться им можно как на компьютере, так и на смартфоне. Приложение доступно в Play Market и App Store».

Увеличение доли казахского языка в цифровом пространстве – это не только обучение языку. По мнению специалистов, важно также повышать качество цифрового контента, увеличивать количество приложений и сервисов на казахском языке. Ведь его сегодняшнее использование напрямую влияет на развитие языка в будущем.

О развитии цифрового обучения рассказал директор центра языков Абдез Рахманулы: «Обучение казахскому языку в цифровой среде требует новых методик и современных подходов. Поэтому сегодня мы собрали специалистов языковой и IT-сфер, чтобы обсудить существующие цифровые решения, обменяться опытом и определить, в каком направлении необходимо развивать обучение казахскому языку дальше».

Встреча состоялась в рамках Дня языков народа Казахстана. Организаторы считают, что развитие родного языка не должно отставать от современных тенденций. Поэтому важно использовать цифровые возможности и предлагать молодёжи казахскую речь в доступном и интересном формате.