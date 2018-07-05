В Ассамблее народа Казахстана в Шымкенте наградили почетными медалями руководителей этнокультурных объединений Туркестанской области.

В честь 20-летия Астаны каждому вручили нагрудной знак. Во время мероприятия обсудили дальнейшие планы по развитию и укреплению дружбы между народами мегаполиса и страны в целом. Руководители объединений отметили, что с момента присвоения Шымкенту статуса мегаполиса, работа должна увеличится в разы, соответственно и формат нужно менять.

«Мы здесь живем, мы потомки тех, кого выслали в страшное время. Мы должны не только сохранить историю предков и говорить «спасибо», а должны планировать будущее, способствовать укреплению дружбы. Каждое объединение должно взаимодействовать друг с другом, только потом будет результат. Статус у нас высокий, и планку нужно держать соответствующую», — пояснила Роза Пак, руководитель Корейского этнокультурного объединения.

Шымкент считается одним из самых многонациональных городов в стране, в основном в Шымкенте и за ее пределами живут переселенцы со времен сталинских репрессий.

Регулярно в Шымкенте молодежью проводятся различные мероприятия, которые направлены не только на укрепление дружбы, но и дальнейшего взаимодействия между представителями разных народов. К примеру, в Шымкенте можно научиться танцевать лезгинку, молодые ребята преподают горский танец на общественных началах, но есть и специальные курсы.

«Я по национальности казах, и мне нравится горский танец. Мне не жалко заплатить в месяц несколько тысяч тенге. Я хожу на танцы и общаюсь там с парнями разных национальностей, узнаю их культуру и традиции. Они прекрасны! Вот такую работу нам нужно проводить со всеми! А теперь проблема, есть среди нас и те люди, у которых нет возможности платить за курсы, почему бы не проводить открытые уроки. Не у всех у нас есть знакомые немцы, турки, чеченцы и другие народы. Мы, молодежь, можем, но и нам нужна помощь, самая минимальная», — говорит Нурлан, житель Шымкента.

Шуддин Саидов