Благодарная память Шымкента

12 апреля 2026 года в Ассамблее народа Казахстана отмечали 90-летие известного советского и казахстанского журналиста, писателя, поэта и переводчика Юрия Васильевича Кунгурцева.

Пишу об этом как бы в настоящем времени, хотя нашего славного современника уже 23 года нет на этом свете. Но атмосфера прошедшего события была такова, что казалось: вот он сейчас войдет, оценит обстановку, скажет что-нибудь афористически-остроумное и тут же снимет официозный пафос, обычный для любых юбилейных мероприятий.

В режиме «свободного микрофона»

Многие из присутствующих имели честь и высшее удовольствие знать его при жизни. Но, как это часто бывает, «большое видится на расстоянии». Он разбрасывал пригоршнями частицы своего интеллекта, юмора, доброжелательности и дружелюбия. Причем делал это так щедро, вскользь, ненавязчиво, что многие и не догадывались о настоящем масштабе его яркой талантливой личности. Но сейчас уже ясно: среди нас жил классик!

Интерес к его творчеству не ослабевает до сих пор. Его произведения вошли в научно-филологический оборот. Его переводы с казахского языка познакомили нас с такими неординарными прозаиками, нашими земляками, как Дукенбай Досжанов, Еркинбек Турусов, Хамза Калмурзаев. И никто еще не подсчитал, сколько молодых начинающих журналистов он вывел на верную профессиональную дорогу…

Небольшой зал в здании Ассамблеи народа Казахстана едва смог вместить всех желающих почтить память нашего знаменитого современника.

Ведущая встречи журналист Лаура Копжасарова, наверное, и предположить не могла, что мероприятие продлится около трех часов, что придется отклоняться от сценария, дабы дать возможность высказаться всем друзьям, коллегам и почитателям ушедшего в вечность юбиляра. Каждый хотел поделиться воспоминаниями, прочесть любимые стихи, рассказать запомнившийся эпизод из жизни… Впрочем, формат встречи и не предполагал никаких ограничений: микрофон был доступен для всех! Но если бы ведущая не напоминала о временном регламенте, то собравшиеся могли бы говорить до бесконечности.

Огромный отрезок жизни Юрия Кунгурцева был связан с газетой «Южный Казахстан», где он прошел почти все ступени профессионального роста — от рядового корреспондента до главного редактора. Интересен тот факт, что место редактора всегда было должностью номенклатурной, назначаемой и утверждаемой «сверху». Но на волне горбачевской перестройки Юрий Васильевич на демократических выборах единогласно был избран рулевым главного печатного рупора области. Это был первый «народный» редактор в истории «Южного Казахстана» за всю столетнюю историю существования газеты.

Чтобы помнили…

Юрий Кунгурцев был официально признан и достойно оценен еще при жизни. Он был членом журналистов СССР, членом Союза писателей и журналистов Казахстана. Его с радостью печатали в толстых журналах, издавали книги прозы и сборники стихов. Главные его книги: «Колодец Жексена», «Оставайся слушать журавлей», «В четверг, в дождливый день», «По высокой траве — берега», «Прямой свет», «Свет негасимой звезды», «Над старым городом — луна». Даже по названиям этих книг чувствуется, насколько романтична и тонка была его натура, насколько филигранно-поэтичным был его русский язык…

После его ухода в доме по улице Казыбек би, где он жил с 1976-го по 2003 год, установлена мемориальная табличка.

Но уже на протяжении многих лет родные, почитатели и шымкентская общественность ходатайствуют на самых разных властных уровнях за присвоение одной из улиц или скверов Шымкента имени Юрия Кунгурцева. Об этом тоже в ходе встречи шла взволнованная речь.

Представитель семьи Кунгурцевых и одновременно страстный почитатель творчества писателя Игорь Чижиков поведал нам о решении, а скорее, НЕ решении этого вопроса. Вроде бы пришел ответ из соответствующих инстанций, что в просьбе отказано из тех соображений, что Юрий Кунгурцев, мол, не уроженец Шымкента. Ответ не очень убедителен: ведь если посмотреть, то у нас львиная часть улиц тоже названа в честь явных «неуроженцев»…

Конечно, Юрий Кунгурцев здесь не родился. Он приехал в 1962 году в Чимкент по распределению после окончания Уральского государственного университета в Свердловске. Он мог бы отработать здесь положенные три года и уехать обратно в родные пенаты, но получилось так, как получилось. Он прикипел душою к этому теплому южному краю, полюбил прекрасную и разнообразную здешнюю природу — от степных ландшафтов до горных вершин. И, наконец, встретил людей, близких ему по духу, встретил свою любовь и создал семью…

Он отдал этому городу много душевных сил. Чимкент навеки стал для него родным, понятным, близким, да и для города он быстро стал СВОИМ! Он много сделал для развития шымкентской журналистики, старался, чтобы главная областная газета говорила с читателем живым, свободным и доверительным языком.

Организаторами и вдохновителями этой теплой встречи были как общественные организации, так и отдельные неравнодушные люди: уже упомянутая Лаура Копжасарова и ее сын Диас Давесов, Славянское этнокультурное объединение в лице Натальи Сергеевны Романовой, доверенное лицо семьи Кунгурцевых Игорь Чижиков, блогер и педагог Светлана Ильина и другие. Спасибо всем за неиссякаемый творческий энтузиазм и добрую светлую память!

Елена Летягина