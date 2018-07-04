Бытовое насилие

Ни для кого не секрет, что в Казахстане уровень бытового насилия над женщинами и детьми достиг критической отметки. Достаточно часто мы слышим истории о том, как женщина попавшая в беду обращалась за помощью к родственникам или знакомым, но не находила понимания и ей снова приходилось возвращаться к мужу-тирану.

Сегодня мы собрали для вас информацию о всех кризисных центрах, которые есть в Казахстане. Прочтите ее, и если вы или ваши знакомые оказались в беде, незамедлительно обращайтесь за помощью к специалистам этих центров.

Единый колл-центр по РК    8-800-080-7771

Регион Наименование организации Оказывают помощь: Требования График работы Проживание Номер телефона
г. Алматы

 

 Центр социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей «Родник» ·         Бытовое насилие

·         Психологическую

·         Юридическую

·         Для жертв торговли людьми для граждан РК

·         Мигрантам

·         Развод

·         Алименты

 

 круглосуточно Да

Только жертвам торговли людьми

 87273961938
Кризисный центр ·         Бытовое насилие

·         Психологическую

·         Юридическую

 

 Женщины и дети круглосуточно да 87025773660
 

Кризисный центр

 ·         Бытовое насилие

·         Психологическую

·         Юридическую

 Женщины и дети круглосуточно да 87272720457
Кризисный центр «Подруги» ·         Бытовое насилие

·         Психологическую

·         Юридическую

 Женщины и дети круглосуточно да 87273175717
Кризисный центр «Дом для мамы» Психологическую поддержку, предоставляет жильё, питание, лекарства, средства гигиены, одежду и обувь беременным и женщинам с детьми, оказавшимся в тяжёлых жизненных обстоятельствах круглосуточно да 87775474732

 
Кризисный центр ·         Трудная жизнен. Ситуация

·         Кризис

·         Юридическую

·         Психологическую

 Женщины с детьми до: девочки 16ти лет, мальчики 12ти лет круглосуточно Да 87272570604
г. Астана Кризисный центр, ул.Буланты 1

e-mail:

pvl.help-center@yandex.kz

 

 ·         Бытовое насилие

·         Психологическую

·         Юридическую

 

 Женщины и дети от 18 до 58 лет круглосуточно да 87272497889

87172497889
Кризисный центр-приют для лиц, попавших в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

 

 ·         Бытовое насилие

·         Психологическую

·         Юридическую

 

 Женщины и дети круглосуточно да 87172954142

 
 

Дом мамы

 

 ·         Бытовое насилие

·         Психологическую

·         Юридическую

 

 Женщины и дети круглосуточно да 87473114030
г. Павлодар

 

 Кризисный центр ·         Психологическую

·         Юридическую

·         Помощь психотерапевта

 Всем, кроме алкогольной и наркотической зависимости круглосуточно да 87182341313

88000803434 по РК бесплатно
г. Петропавловск

 

 Общественное объединение «Центр поддержки женщин» Юридическую От 18 лет 09:00-18:00, Выходной:

сб-вс

 нет 87152529886
г. Актобе и Актюбинская область Центр поддержки женщин

Ул.Прохорова 11

 ·         Бытовое насилие

·         Психологическая

·         Юридическая

 круглосуточно нет 87132241724

87132244070
г. Актау и Мангистауская область

 

 «Дом надежды» телефон доверия

14 мкр, напротив дома малютки

 ·         Бытовое насилие

·         Психологическая

·         Юридическая

 Подростки и женщины круглосуточно да 87292420060

87292420061
Телефон доверия для жертв бытового насилия женщин, ОО«Мейрим» ·         Бытовое насилие

·         Психологическая

·         Юридическая

 08:00-18:00 да 87292545168

87292545169
г. Шымкент и  Туркестанская область

 

 правовой Центр Женских Инициатив «Сана Сезiм» ·         Бытовое насилие

·         Психологическая

·         Юридическая

 Женщины и дети 09:00-18:00

Выходной:

сб-вс

 да 87013660766

87252551200 87252551300
Дом мамы ·         Бытовое насилие

·         Психологическая

·         Юридическая

 

 Женщины и дети круглосуточно да 87473114017
Дом мамы ·         Бытовое насилие

·         Психологическая

·         Юридическая

 

 Женщины и дети круглосуточно да 87473114030
г. Уральск Кризисный центр

Шанкелова Ганди Истургановна

 круглосуточно да 87785458183
г. Кокшетау Дом мамы ·         Бытовое насилие

·         Психологическая

·         Юридическая

 Женщины и дети круглосуточно да 87473114095
г. Талдыкорган и Алматинская область

 

 Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин ·         Бытовое насилие

·         Психологическая

·         Юридическая

 Обязательно с заявлением в органы внутренних дел 09:00-18:00

Выходной:

сб-вс

 да 87282324661 87282324663
г. Усть –Каменогорск  и ВКО

 

 Группа по защите женщин от насилия ·         Бытовое насилие

·         Психологическая

·         Юридическая

·         Принудительное принятие мер к обидчику

 От 18 лет 08:30-19:00

Сб короткий день

Вс выходной

 

 да 87232232756
ОО  «Феникс» центр развития и адаптации ·         Бытовое насилие

·         Психологическую

·         Юридическую

·         Для жертв торговли людьми для граждан РК

 

 09:00-18:00

Выходной:

сб-вс

 да 87232522942
Телефон доверия, центр Ульба ·         Бытовое насилие

·         Сексуальное насилие

·         Психологическая

·         Юридическая

 

 Дети в сопровождении родителей круглосуточно да 87232771922
г.Атырау

 

 Кризисный центр ·         Бытовое насилие

·         Психологическая

·         Юридическая

 

 круглосуточно да 87122466060
г. Жезсказган

Сатпаев

Кингир

Талап

 «Центр поддержки детей, подростков и женщин «Томирис»

Ул.Шевченко 38

 ·         Бытовое насилие

·         Сексуальное насилие

·         Психологическая

·         Юридическая

·         Алкогольная зависимость

·         Наркотическая зависимость

·         Суицид

 10:00-18:00 нет 87102769710

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