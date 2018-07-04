Ни для кого не секрет, что в Казахстане уровень бытового насилия над женщинами и детьми достиг критической отметки. Достаточно часто мы слышим истории о том, как женщина попавшая в беду обращалась за помощью к родственникам или знакомым, но не находила понимания и ей снова приходилось возвращаться к мужу-тирану.
Сегодня мы собрали для вас информацию о всех кризисных центрах, которые есть в Казахстане. Прочтите ее, и если вы или ваши знакомые оказались в беде, незамедлительно обращайтесь за помощью к специалистам этих центров.
Единый колл-центр по РК 8-800-080-7771
|Регион
|Наименование организации
|Оказывают помощь:
|Требования
|График работы
|Проживание
|Номер телефона
|г. Алматы
|Центр социально-психологической реабилитации и адаптации для женщин и детей «Родник»
|· Бытовое насилие
· Психологическую
· Юридическую
· Для жертв торговли людьми для граждан РК
· Мигрантам
· Развод
· Алименты
|—
|круглосуточно
|Да
Только жертвам торговли людьми
|87273961938
|Кризисный центр
|· Бытовое насилие
· Психологическую
· Юридическую
|Женщины и дети
|круглосуточно
|да
|87025773660
|
Кризисный центр
|· Бытовое насилие
· Психологическую
· Юридическую
|Женщины и дети
|круглосуточно
|да
|87272720457
|Кризисный центр «Подруги»
|· Бытовое насилие
· Психологическую
· Юридическую
|Женщины и дети
|круглосуточно
|да
|87273175717
|Кризисный центр «Дом для мамы»
|Психологическую поддержку, предоставляет жильё, питание, лекарства, средства гигиены, одежду и обувь беременным и женщинам с детьми, оказавшимся в тяжёлых жизненных обстоятельствах
|—
|круглосуточно
|да
|87775474732
|Кризисный центр
|· Трудная жизнен. Ситуация
· Кризис
· Юридическую
· Психологическую
|Женщины с детьми до: девочки 16ти лет, мальчики 12ти лет
|круглосуточно
|Да
|87272570604
|г. Астана
|Кризисный центр, ул.Буланты 1
e-mail:
|· Бытовое насилие
· Психологическую
· Юридическую
|Женщины и дети от 18 до 58 лет
|круглосуточно
|да
|87272497889
87172497889
|Кризисный центр-приют для лиц, попавших в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|· Бытовое насилие
· Психологическую
· Юридическую
|Женщины и дети
|круглосуточно
|да
|87172954142
|
Дом мамы
|· Бытовое насилие
· Психологическую
· Юридическую
|Женщины и дети
|круглосуточно
|да
|87473114030
|г. Павлодар
|Кризисный центр
|· Психологическую
· Юридическую
· Помощь психотерапевта
|Всем, кроме алкогольной и наркотической зависимости
|круглосуточно
|да
|87182341313
88000803434 по РК бесплатно
|г. Петропавловск
|Общественное объединение «Центр поддержки женщин»
|Юридическую
|От 18 лет
|09:00-18:00, Выходной:
сб-вс
|нет
|87152529886
|г. Актобе и Актюбинская область
|Центр поддержки женщин
Ул.Прохорова 11
|· Бытовое насилие
· Психологическая
· Юридическая
|—
|круглосуточно
|нет
|87132241724
87132244070
|г. Актау и Мангистауская область
|«Дом надежды» телефон доверия
14 мкр, напротив дома малютки
|· Бытовое насилие
· Психологическая
· Юридическая
|Подростки и женщины
|круглосуточно
|да
|87292420060
87292420061
|Телефон доверия для жертв бытового насилия женщин, ОО«Мейрим»
|· Бытовое насилие
· Психологическая
· Юридическая
|—
|08:00-18:00
|да
|87292545168
87292545169
|г. Шымкент и Туркестанская область
|правовой Центр Женских Инициатив «Сана Сезiм»
|· Бытовое насилие
· Психологическая
· Юридическая
|Женщины и дети
|09:00-18:00
Выходной:
сб-вс
|да
|87013660766
87252551200 87252551300
|Дом мамы
|· Бытовое насилие
· Психологическая
· Юридическая
|Женщины и дети
|круглосуточно
|да
|87473114017
|Дом мамы
|· Бытовое насилие
· Психологическая
· Юридическая
|Женщины и дети
|круглосуточно
|да
|87473114030
|г. Уральск
|Кризисный центр
Шанкелова Ганди Истургановна
|—
|—
|круглосуточно
|да
|87785458183
|г. Кокшетау
|Дом мамы
|· Бытовое насилие
· Психологическая
· Юридическая
|Женщины и дети
|круглосуточно
|да
|87473114095
|г. Талдыкорган и Алматинская область
|Талдыкорганский региональный центр поддержки женщин
|· Бытовое насилие
· Психологическая
· Юридическая
|Обязательно с заявлением в органы внутренних дел
|09:00-18:00
Выходной:
сб-вс
|да
|87282324661 87282324663
|г. Усть –Каменогорск и ВКО
|Группа по защите женщин от насилия
|· Бытовое насилие
· Психологическая
· Юридическая
· Принудительное принятие мер к обидчику
|От 18 лет
|08:30-19:00
Сб короткий день
Вс выходной
|да
|87232232756
|ОО «Феникс» центр развития и адаптации
|· Бытовое насилие
· Психологическую
· Юридическую
· Для жертв торговли людьми для граждан РК
|—
|09:00-18:00
Выходной:
сб-вс
|да
|87232522942
|Телефон доверия, центр Ульба
|· Бытовое насилие
· Сексуальное насилие
· Психологическая
· Юридическая
|Дети в сопровождении родителей
|круглосуточно
|да
|87232771922
|г.Атырау
|Кризисный центр
|· Бытовое насилие
· Психологическая
· Юридическая
|—
|круглосуточно
|да
|87122466060
|г. Жезсказган
Сатпаев
Кингир
Талап
|«Центр поддержки детей, подростков и женщин «Томирис»
Ул.Шевченко 38
|· Бытовое насилие
· Сексуальное насилие
· Психологическая
· Юридическая
· Алкогольная зависимость
· Наркотическая зависимость
· Суицид
|—
|10:00-18:00
|нет
|87102769710