Ни для кого не секрет, что в Казахстане уровень бытового насилия над женщинами и детьми достиг критической отметки. Достаточно часто мы слышим истории о том, как женщина попавшая в беду обращалась за помощью к родственникам или знакомым, но не находила понимания и ей снова приходилось возвращаться к мужу-тирану.

Сегодня мы собрали для вас информацию о всех кризисных центрах, которые есть в Казахстане. Прочтите ее, и если вы или ваши знакомые оказались в беде, незамедлительно обращайтесь за помощью к специалистам этих центров.

Единый колл-центр по РК 8-800-080-7771