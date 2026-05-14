В Шымкенте внедрили оперативный механизм расследования семейного насилия

Редактор Юлия Машковская
суд
Иллюстративное фото

В Шымкенте выстроено эффективное взаимодействие между прокуратурой, судом и институтом судебных экспертиз, направленное на повышение оперативности уголовного преследования.

В рамках внедрённого механизма уголовные проступки, связанные с бытовым насилием и незаконным оборотом наркотиков, направляются в суд в течение 24 часов.

Так, один из жителей города во время семейного конфликта применил насилие в отношении супруги. По делу оперативно провели судебно-медицинскую экспертизу, подозреваемого водворили в изолятор временного содержания, после чего материалы в тот же день были направлены в суд.

На сегодняшний день в рамках нового порядка в течение суток в суд уже направлены 30 уголовных дел данной категории.

Принятые системные меры позволили исключить случаи повторного совершения правонарушений в сфере бытового насилия.

