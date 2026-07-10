Шымкент вошёл в число городов с лицензированными кризисными центрами

Министерство труда и социальной защиты населения продолжает работу по повышению качества и эффективности специальных социальных услуг для жертв бытового насилия. Важным этапом этой работы стало внедрение в 2025 году лицензирования организаций, оказывающих такие услуги, и переход на подушевое финансирование.

Лицензирование позволило установить единые обязательные требования к качеству и условиям оказания помощи. Переход на подушевое финансирование обеспечил большую прозрачность расходования бюджетных средств и усилил ориентацию системы на реальные потребности пострадавших. Эти меры направлены на повышение ответственности поставщиков услуг и улучшение качества поддержки.

Специальные социальные услуги оказываются в соответствии со стандартом, утверждённым Министерством труда и социальной защиты населения. Помощь предоставляется независимо от наличия возбуждённого уголовного дела и включает социально-психологическую, социально-правовую и социально-бытовую поддержку. При этом несовершеннолетние дети принимаются в кризисные центры вместе с родителями или законными представителями.

За период 2023-2025 годов специальными социальными услугами было охвачено более 13 тысяч человек. По итогам первого полугодия 2026 года помощь получили 1 877 граждан, в том числе 1 299 детей. В настоящее время в стране функционируют 29 организаций, оказывающих специальные социальные услуги жертвам бытового насилия. Они работают во всех регионах, включая города Астана, Алматы и Шымкент.

Работа по дальнейшему развитию сети кризисных центров и совершенствованию качества специальных социальных услуг будет продолжена с учётом потребностей населения и результатов внедрённых механизмов.