Житель Шымкента получил срок за сломанную челюсть гражданской жены

В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента вынесен приговор мужчине, обвиняемому в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

По материалам суда, инцидент произошел еще 1 мая 2024 года. Тогда в микрорайоне Жанаталап между мужчиной и женщиной произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый несколько раз ударил свою гражданскую жену по лицу, в результате чего сломал ей нижнюю челюсть. Экспертиза квалифицировала травму как вред здоровью средней тяжести.

Вина подсудимого подтверждена собранными по делу доказательствами. На судебном заседании прокурор просил назначить наказание в виде года лишения свободы. Потерпевшая также настояла на реальном сроке и подала гражданский иск. Сам подсудимый частично признал вину и просил оправдать его.

Суд признал обвиняемого виновным по части 1 статьи 107 УК РК («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести») и назначил наказание — 1 год лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.