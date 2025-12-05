«Избила свекровь»: как женщина выбралась из замкнутого круга насилия

Долгие годы 37-летняя женщина и мать троих детей, терпела издевательства со стороны родственников мужа. Порой доходило до рукоприкладства.

Не выдержав такого отношения к себе, она решилась уйти из дома, но оказалась в крайне тяжёлом положении-близкие не приняли её.

«В ауле меня избила свекровь. Я уехала в город, к родителям. Брат не принял. У меня было двое детей на руках. Знакомая сказала, что я могу пожить в бане, вот я и жила там. Потом родила. Условия, конечно были неблагоприятные», — вспоминает потерпевшая.

Женщине помогли в Центре поддержки семьи, не остались в стороне медики, представители акимата и психологи. Сейчас ее жизнь постепенно входит в нормальное русло в кругу своих родственников.

В департаменте полиции сообщили, в рамках акции на горячую линию поступило более 100 обращений. С каждым обратившимся инспекторы проводят тщательную работу.

Диана Сахибекова, инспектор ДП г. Шымкента:

«Четырёх обратившихся к нам женщин с детьми мы разместили в кризисном центре. Две семьи, которые состоят на профилактическом учёте из-за алкоголя, направили на лечение. Остальным оказали консультативную помощь по выходу из сложившейся ситуации».

С начала года на номер 102 поступило почти 6 тысяч звонков, связанных семейными конфликтами. Причины банальны — нехватка денег и бытовые неурядицы.

Диана Сахибекова, инспектор ДП г.Шымкента:

«Некоторые не могут устроить детей в садик, другие остаются без работы. Мы выясняем причины и через программу социальной поддержки направляем их в нужные организации. Потом сопровождаем до полного решения вопроса».

Кстати, жертвами домашнего насилия становятся не только женщины, но и мужчины. Многие из них не могут найти работу и вынуждены сидеть дома с детьми, что тоже приводит к ссорам и разногласиям.