В Шымкенте не снижается количество случаев бытового насилия. С начала года в полицию поступило свыше четырех тысяч сообщений о семейных конфликтах — это уже больше, чем за аналогичный период прошлого года. Полицейские усилили профилактическую работу, однако проблема по-прежнему остается актуальной.

Жительница Шымкента на протяжении четырех лет терпела насилие со стороны собственного сына. По ее словам, 40-летний мужчина злоупотреблял алкоголем, а после очередного застолья устраивал дома скандалы и погромы.

Долгое время женщина не обращалась за помощью, однако, когда ситуация вышла из-под контроля, была вынуждена написать заявление в полицию: «Раньше он никого не слушал. Очень много пил. Приходил домой пьяным и все крушил. Разрушал все подряд, мы неделями не могли нормально спать. Вначале даже продавал вещи из дома, чтобы купить алкоголь. Потом постепенно исправился. Сейчас уже перестал. Все заборы, которые сам сломал, он потом сам же и восстановил. Сейчас стало намного лучше».

По просьбе героини мы не показываем ее лицо и не называем имя.

По данным полиции, жертвой бытового насилия может стать любой член семьи. Чаще всего за помощью обращаются женщины. Вместе с тем все чаще фиксируются случаи, когда агрессию в отношении родителей проявляют собственные дети. Встречаются и обратные ситуации — семейные конфликты, в которых насилие исходит от женщин в отношении супругов.

Асель Абжаппарова, начальник отдела по противодействию семейно-бытовому насилию: «В таких случаях мы стараемся оказать первую помощь. Проводим разъяснительную работу, составляем административные материалы. В зависимости от характера телесных повреждений виновные привлекаются к ответственности. Такие профилактические мероприятия мы проводим ежедневно. Наша главная цель — не допустить совершения преступлений в семье».

Причин семейных конфликтов, по словам психологов, немало. Однако одной из основных специалисты называют финансовые трудности. Нехватка денег, долги, безработица и злоупотребление алкоголем нередко становятся причиной ссор, которые со временем могут перерасти в бытовое насилие и привести к распаду семьи.

Айгуль Канаткызы, руководитель психологического отдела Молодежного ресурсного центра: «В первую очередь причиной становится материальная нехватка. Практически в каждой беседе с жителями мы видим, что именно финансовые трудности лежат в основе конфликтов. Люди не работают, злоупотребляют алкоголем. Из-за этого подобных случаев становится очень много».

Сегодня на вызовы, связанные с семейно-бытовыми конфликтами, вместе с полицейскими выезжают и психологи. Специалисты помогают оценить ситуацию, оказывают пострадавшим психологическую поддержку и разъясняют, какие меры социальной помощи им доступны.

По мнению экспертов, своевременное вмешательство позволяет снизить риск повторных случаев насилия и предотвратить более тяжкие преступления в семье.