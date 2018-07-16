Певец MAKVIN (Нурболат Базарбаев) известный своим участием в проектах «Голос Казахстана» и «Хочу к Меладзе», женился. Видео со свадьбы обрело популярность в Сети из-за неординарной прически невесты, передает Tengrinews.kz.

Внимание пользователей привлекла необычная избранница певца. В Сети на различных пабликах гуляло видео с узату невесты.

MAKVIN рассказал корреспонденту Tengrinews.kz о своей жене. «Мою невесту зовут Жания. Она из очень интеллигентной семьи. Ее родители ученые, химики. Сама она танцор. Мастер спорта по спортивно-бальным танцам. У нее очень много международных наград. Она долгое время жила в Италии, США и занималась полностью именно танцевальной карьерой. Она вице-чемпион мира по спортивно-бальным танцам», — рассказал певец.

Многие обсуждали прическу невесты. На что исполнитель ответил, что они просто «так захотели». «Она буквально за дней 10 до свадьбы постриглась. Мы люди свободные, творческие. У нас нет понятия, что мы должны постричься или нет. Мы, честно, точно не знали, что это произойдет», — отметил MAKVIN. Он рассказал историю возникновения видео.

Отметив, что предполагалось сделать один фотоснимок. «С чего все началось. Наше мероприятие вел мой друг Азат Абыкен, и он предложил классную идею: когда она будет уходить ко мне, на узату мы хотели сделать фотографии черно-белые, как она идет по этой белой дорожке. Такие фото в стиле 60-х. В таком стиле что-то хотели сделать. В итоге этот кадр был создан специально для одной фотографии. Но в итоге было записано много видео. Это видео как-то попало на «За тебя баке». Мы абсолютно не знаем как. Мы узнаем об этом буквально на следующий день», — отметил исполнитель.

MAKVIN также ответил, как ее и его родственники восприняли необычную прическу невесты. «Ее родители абсолютно спокойно отнеслись. Родители современные, мама очень долгое время жила в Европе, папа всегда по работе ездит по всему миру. То есть все всё понимают прекрасно.

А вот то, что пишут, — в основном это «диванное войско», и мы их благодарим за то, что они раздувают такую шумиху. Потому что, если бы не они, такого кипиша не было бы. Потому что когда все хорошо — это никому не интересно. Мои тоже абсолютно хорошо и спокойно восприняли. Все всех любят, все хорошо. У меня семья музыкантов, режиссеры. Все спокойно, никаких скандалов.

По сути, наши родственники все кайфанули. У меня вся родня из Шымкента, все традиции чтят. И когда все это произошло, все были рады, типа «вот как это весело». То есть к этому никто не относился с позиции «Уят». А моя апашка, которая делала беташар, очень рада была, я один из последних внуков у нее, который до сих пор не женился.

И вот я женился, и она в восторге от Жании. Она нереально круто танцует, нереально круто поет и очень круто читает рэп, и мы это все продемонстрируем, но это попозже», — также добавил MAKVIN, говоря о своей избраннице.

Он поделился планами на будущее, рассказав, что на данный момент пишет альбом, который скоро выйдет. Его жена также принимает участие в создании альбома. «Она и как артист принимает участие. Она будет петь вместе», — добавил певец.