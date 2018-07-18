В Казахстане с 1 января 2018 года введен в действие новый Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), который содержит множество серьезных изменений и поправок.

В частности, Кодекс предусматривает изменение идеологии — теперь она будет направлена на защиту интересов добросовестного налогоплательщика. Также, Кодекс предусматривает стимулирование для различных секторов экономики и упрощение администрирования, в свою очередь это будет мотивировать самостоятельную уплату налогов.

Кроме того, произошли изменения в части обязанностей банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций. Так, согласно статьи 24 Кодекса:

Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны:

— отказать в открытии банковских счетов, за исключением корреспондентских счетов, а также банковских счетов, предназначенных для получения пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и Государственного фонда социального страхования, банковских счетов по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе»:

— налогоплательщику, признанному бездействующим.

— налогоплательщику, имеющему в данном банке второго уровня открытый банковский счет, на который налоговыми органами выставлены инкассовые распоряжения или распоряжения о приостановлении расходных операций по банковским счетам налогоплательщика;

— налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам.

Таким образом, действующая норма налогового законодательства исключает возможность открытия новых банковских счетов для недобросовестных налогоплательщиков и стимулирует налогоплательщиков к полноценному исполнению налоговых обязательств.