Прогноз на 10-12 июля 2018 года

Очень жаркая погода с температурой воздуха плюс 40…45°С наблюдалась в южных областях в выходные дни. Но в ближайшие трое суток с атмосферными фронтами на Казахстан начнёт поступать прохладный и влажный воздух с Европейской части России.

Поэтому ослабление жары ожидается на большей части территории республики, в северной половине предполагаются дожди с грозами, при грозах сильный порывистый ветер. В южных областях в отдельных районах также возможен кратковременный дождь с грозой, но преимущественно в горных и предгорных районах.