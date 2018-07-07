Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев первым из глав государств прибыл в Астану для участия в праздничных мероприятиях по случаю 20-летия столицы Казахстана. Вслед за ним ожидается приезд президентов Таджикистана и Киргизии, сообщает eadaily.com.

В аэропорту президента встретил первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин и другие официальные лица. По информации его пресс-службы, Мирзиёев примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 20-летию казахстанской столицы, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Политолог Рустам Бурнашев прокомментировал для EADaily визит главы Узбекистана в соседнюю республику: «Основная цель визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан — участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию Астаны. Хотя официально указывается, что в ходе визита также будет проведен ряд двусторонних встреч, основная составляющая — именно праздничная. Очевидно, тем самым Шавкат Мирзиёев еще раз подчеркивает то качество отношений между Узбекистаном и Казахстаном, которое начало складываться еще в начале 2010-х годов и которое вышло на новый уровень начиная с весны 2017 года в рамках личных контактов Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева. Данные отношения зачастую выходят за рамки планируемых протокольных мероприятий (в этом плане можно отметить неформальные встречи двух лидеров в Шымкенте в апреле 2017 года и в Самарканде в марте 2018 года) и демонстрируют стремление к выстраиванию действительно стратегического партнерства двух стран и их лидеров».