Уважаемые налогоплательщики !!!

Согласно протокола совместного общего собрания акционеров АО «Народный сберегательный банк Казахстан» и АО «Казкоммерцбанк» от 20.04.2018г. с 26 июля текущего года планируется завершение процесса объединения 2-х банков (АО «Народный банк», АО «Казкоммерцбанк»).

В связи с чем, прием платежей и налогов будет приостановлен с 26.07.2018г. В целях своевременной уплаты налогов и недопущения начисления необоснованной пени необходимо произвести перечисления текущих платежей до 25.07.2018 г.