В 2017-2019 годах двое жителей Туркестанской области зарегистрировав ТОО «Фаворит Инвест Строй», «Азия-Тех» и «Таншолпан-Нур» на третьи лица, организовали и совершили уголовное правонарушение по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.

Данный факт выявили сотрудники Департамента экономических расследований Туркестанской области Комитета финансового мониторинга МФ РК.

Обвиняемые путем получения определенной суммы вознаграждения с покупателей-контрагентов уклонялись от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

В результате противоправных действий ущерб бюджету государства составил более тенге 7 млрд тенге.

Согласно приговору Жетысайского районного суда один из граждан осужден на 5,5 лет, другой – на 3 года.