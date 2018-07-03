Президент России Владимир Путин подписал указ, которым продлил действующий запрет на перевозки ряда товаров с территории Украины через Россию в Казахстан и Киргизию, сообщается на портале публикации правовой информации, сообщает Podrobno.uz.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 года № 1 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию республики Казахстан или Киргизской республики через территорию Российской Федерации» изменение, заменив в пункте 4 слова «до 30 июня 2018 года» словами «до 1 января 2019 года», — говорится в тексте документа.

Напомним, что действие указа уже продлевалось в январе текущего года.