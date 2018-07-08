В Шымкенте будет жарко: синоптики дали прогноз на ближайшие дни.

Согласно данным сайта метеослужбы страны, ожидается сильная жара на юге, западе и в центральном части, в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.

По-настоящему летние дни ждут жителей Шымкента. Ожидается «адская» жара до 45 градусов.

Сегодня, 8 июля, погода +38°C. Ясно, ветер слабый, северо-восточный 3,4 м/с. Атмосферное давление 709 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 14%. Завтра ночью температура воздуха понизится до +28°C, ветер изменится на восточный 3,4 м/с. Давление понизится и составит 707 мм рт. ст. Температура днем, не поднимется выше отметки +39°C в тени, a ночью 10 июля не опустится ниже +28°C. Ветер будет северо-восточный в пределах 3 м/с.

Также синоптики рассказали о погоде в крупных и ближайших к Шымкенту городах:



Татьяна Корякина