Принят закон о снижении налоговой нагрузки низкооплачиваемых работников в 10 раз, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики.

5 марта текущего года глава государства обратился с Пятью социальными инициативами. Озвученные меры направлены на улучшение благосостояния народа.

Согласно второй инициативе предлагается снизить ставку индивидуального подоходного налога в 10 раз для работников с заработной платой менее 25 МРП или 60 125 тенге.

В целом по республике такую заработную плату получают более 2 млн. человек. В основном, это – в сельском хозяйстве и торговле.

В целях реализации данной инициативы проведена совместная работа государственными органами и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

По итогам работы определен оптимальный механизм налогообложения работников с низким размером заработной платы.

Так, налогооблагаемый доход будет уменьшаться на 90%. Оставшаяся заработная плата будет облагаться ИПН по ставке 10%. То есть, налоговая нагрузка будет снижена в 10 раз.

Рассмотрим предлагаемый расчет ИПН на простом примере на 2018 год.

“Допустим, заработная плата работника в месяц составляет 60 125 тенге (25 МРП). От этой суммы будет вычитаться сумма обязательных пенсионных взносов в размере 10%, то есть 6013 тенге, остается – 54 112 тенге. Вычитается 1 МЗП – минимальный необлагаемый доход – 28 284 тенге. Остается 25 828 тенге, который и является налогооблагаемым доходом (НОД). По действующему механизму сумма налога составит 10% от НОД, то есть 25 828*10%=2583 тенге, — говорится в сообщении. — По предлагаемому новому механизму сумма НОД будет уменьшаться на 90%: 25 828 – (25 828*90%)=2 583 тенге. Данная сумма будет облагаться по ставке ИПН в размере 10%. Таким образом, из расчета 2583*10% ИПН составит 258 тенге”.

Из примера видно, что фактически сумма налога будет снижаться в 10 раз с 2583 тенге до 258 тенге, а заработная плата дополнительно повысится на 2325 тенге.

Применение данного механизма предполагает мгновенное и гарантированное получение работником дополнительного дохода (в момент получения основной зарплаты) и не будет увеличивать финансовую нагрузку на работодателя.

В то же время, минимизированы административные издержки работодателя.

В целом, по республике работники получат дополнительную заработную плату порядка 29 млрд. тенге.

Соответствующие поправки в налоговое законодательство, предусмотрены в Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», подписанном главой государства 2 июля 2018 года.

Данный механизм заработает с 1 января 2019 года.