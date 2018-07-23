Около 300 учащихся, которые приехали из всех регионов Казахстана на летний отдых в учебно-оздоровительный центр «Балдаурен», приняли участие в апробации пилотного проекта новых правил правописания на латинице. Школьникам предложили пройти тестирование и помочь учёным-лингвистам выявить орфографические проблемы нового алфавита.

«Одними из первых участие в апробации нового алфавита принимают учащиеся 6-9 классов, которые приехали на летний отдых в учебно-оздоровительный центр «Балдаурен». Здесь собрались дети из всех регионов нашей страны. Алфавит уже утверждён, следующий этап – это правила правописания, над этим мы сейчас и работаем. В дальнейшем мы планируем до сентября провести такую апробацию с участием широких кругов населения по всей республике», – сказал председатель Комитета по развитию языков и общественно-политической работы Минкультуры и спорта РК Куат Борашев.

«Переход казахского языка на латиницу – это прежде всего забота нашего государства о будущем нашей страны, ее интеграции в мировое пространство. И здесь мнение нашего молодого поколения для нас важно – ведь это им жить в будущем и пользоваться новым казахским алфавитом, – считает известный общественный деятель, генеральный директор ННПЦ «Тіл-Қазына» Грифолла Есим.

По словам профессора Академии госуправления при Президенте РК, члена орфографической группы Назигуль Туленбергеновой, статистические данные, полученные в результате апробации, учтут при разработке проекта новых правил правописания. Школьникам раздали брошюры с шестью разнообразными заданиями, которые охватывают все проблемы орфографических норм. Задания, где дети будут иметь сложности и допускать много ошибок, будут учитываться», – рассказала профессор.

«Ребята справляются, чувствуется знание английского языка. В новой латинской графике некоторые буквы «э», «ю», «я», «ё» будут писаться по-другому. Эти задания даны в основном именно на эти буквы, а также на «ш», «щ». Ещё есть задания на сложные, объединённые и иноязычные слова», – добавила Назигуль Туленбергенова.

Сборник заданий состоит из шести листов. В начале необходимо заполнить форму анкетных данных. Первые задания сборника предлагают школьнику выбрать удобный и правильный, на его взгляд, вариант написания казахских слов на латинице, а также попробовать написать предложенные слова в двух вариантах – «правильный» и «удобный». Также школьник может выбрать понравившиеся варианты написания слов и написать предложенные слова как на латинице, так и на кириллице. Последняя страница сборника оставлена пустой для особых пометок и замечаний, предлагаемых учащимися.

После пройдённого тестирования ученик 8 класса из Алматы Айтен Бексултан отметил ряд слов, которые были для него не удобными, и предложил свои варианты написания.

«В слове «циркуль» написана буква «s», читать неудобно. Получается «sirkul», но если поставить перед «s» — «t», то будет легче «ts». Ещё слова Ashat, аshana, сложно читать, получается «Ашат» и «ашана». Поэтому я предлагаю обозначить их каким-нибудь знаком, как в арабском языке», – поделился школьник.

Как сообщили в Комитете по развитию языков и социально-политической работы Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова проводит первый этап пилотного проекта новых правил правописания казахского языка на основе латинской графики. Тестирование будет проведено во всех регионах страны и охватит все социальные группы. Пилотный проект нацелен на поиск и определение эффективного решения возникающих в ходе разработки новых правил правописания проблем на основе изучения общественного мнения населения.

Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 27 октября 2017 года подписал Указ «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику». Правительством принят План мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года.

В Плане определены этапы перехода казахского языка с кириллицы на латинскую графику: первый этап – 2018-2020 гг., второй этап – 2021-2023 гг., третий этап – 2024-2025 гг.