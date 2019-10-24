На брифинге в СЦК научный секретарь национального научно-практического центра «Тіл-қазына» им. Ш. Шаяхметова Анар Фазылжан рассказала, что сейчас споры ведутся вокруг диграфов, передает Zakon.kz.

— Споры в основном вокруг диграфов. Это когда две буквы используются для передачи одного звука. В нашем алфавите у нас таких две буквы — Ш и Ч. У людей много вопросов возникает при их использовании. Многие читают не так. Например, на пробных уроках школьники слово «схема» читают как «шема», — сказала она.

Также споры происходят вокруг букв И и І.

— Ведь заглавные буквы не различаются, и поэтому могут слово «инее» прочитать как «іне» или наоборот «ішік» как «ишик» . Чтобы исключить такие ошибки в будущем, Президент поручил привести в порядок алфавит. Ни один вопрос, поднимаемый обществом, не останется без нашего внимания, орфографическая комиссия все эти вопросы разрешит, — заверила Фазылжан.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил недостатки при переходе на латинскую графику и поручил министру культуры и спорта устранить их.