Пропавшую 10 июля в Актау Кырмызы Энепияеву полицейские обнаружили в Туркестане, передает «Лада».

По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, актауские стражи порядка нашли 21-летнюю девушку дома у ее одногруппницы, с которой она раньше училась.

Полицейские сообщили, что Кырмызы добралась до областного центра Туркестанской области «зайцем» на поезде. Раньше она работала проводницей.

Сейчас с найденной девушкой все в порядке. Она цела и невредима. Родственники должны в ближайшее время забрать ее домой.

Напомним, ранее стало известно, что Кырмызы Энепияева села в такси в Актау и уехала в неизвестном направлении. Это произошло 10 июля в районе Желтого рынка.