Их нашли в селе Жыланды Тюлькубасского района, передает ИА «NewTimes.kz».

«Она уехала вместе с парнем к своему дедушке. Они живы и здоровы», — сообщили волонтеры.

Они уточнили, что мать не одобряла отношений своей дочери с молодым человеком. На этой почве между ними регулярно возникали ссоры.

«Девочка ушла из дома после очередной ссоры с матерью. Она и молодой человек пару дней снимали в общежитии в Астане комнату, а потом взяли деньги у друзей и уехали в Туркестанскую область», — отметили волонтеры, уточнив, что молодой человек — 2001 года рождения.

Девочка пропала 21 октября. В какой-то момент она вышла на связь с родными, заявив им, что домой не вернется, но нуждается в деньгах на еду и пополнение баланса на телефоне.

«Я не знаю, где я и как вернуться домой», — говорилось в ее сообщении в соцсети.