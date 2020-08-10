В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что ее дочь, 2000 года рождения ушла из дома в неизвестном направлении и обратно не вернулась, передает Otyrar.KZ.

Со слов матери, молодая девушка вышла из дома примерно в 06:00 ч. утра и с тех пор от дочери нет вестей.

Стражи порядка опросили местных жителей, прочесали все близлежащие территории, а также проверили места возможного появления девушки. Кроме того, оперативники искали пропавшую и в Шымкенте.

В результате розыскных мероприятий полицейские нашли молодую девушку на одной из улиц мегаполиса.

Ордабасинские стражи порядка вернули найденную девушку ее матери живой и здоровой, а также провели разъяснительную беседу.

Как выяснилось, что 19-летняя девушка ушла из дома на почве семейно-бытовой ссоры.