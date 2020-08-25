В дежурную часть Келесского РОП с заявлением о пропаже дочери обратилась местная жительница, передает Otyrar.KZ.

Как сообщила женщина, примерно в 9.00 ч. утра ее дочь вышла из дома мужа и с тех пор не вернулась. После безуспешных самостоятельных поисков она обратилась в полицию.

В результате, благодаря собранной информации, оперативники нашли ее в доме подруги.

Полицейские нашли пропавшую женщину в течение 7 часов.

В ходе следствия установлено, что женщина поссорилась со своим супругом и ушла из дома в неизвестном направлении.