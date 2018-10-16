По словам сестры пропавшей, девушка замужем всего два месяца, передает ИА «NewTimes.kz».

Родственница Асель Турмагамбетова рассказала, что пропавшая Арайлым Ганикызы «вышла замуж и забросила учебу в колледже». По ее словам, Арайлым училась на третьем курсе.

Собеседница уточнила, что девушка ушла из дома в ночь с 25-го на 26 октября.

«Они живут в браке всего два месяца. Особых конфликтов не было. Я знаю только, что вчера вечером она поругалась с мужем. И через некоторое время надела куртку, взяла телефон и скрылась. Она не взяла с собой сумку и документы», ― уточнила сестра Арайлым.

По ее словам, заявление родных не приняли в полиции, поскольку еще не прошло трое суток. Поэтому они ищут девушку самостоятельно.

«Просто заходим в дома соседей и спрашиваем о ней, но никто ее не видел. У нее нет близких подруг, к которым она могла бы пойти. Она — необщительная, замкнутая, даже зашуганная. Мы показывали ее психологу, он сказал, что она такая потому, что в детстве пережила горе», ― говорит Асель.

Она пояснила, что Арайлым — приемная дочь в семье.

«Она не с детства с нами живет. У моего отчима был братишка, он погиб в ДТП, оставив сиротами двух дочек. Мы забрали Арайлым, а ее сестру — родственники их матери», — сказала Асель, добавив, что родная мать осиротевших девочек «слегла после гибели мужа».

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