Одна из поставленных главой государства Н.Назарбаевым масштабных задач – это создание благоприятных условий для бизнеса через сокращение налоговых проверок.

Для улучшения администрирования в этом направлении принимаются все меры, одним из них является дальнейшая информатизация налогового администрирования, направленная на уменьшение налоговых проверок.

Надеемся, что и со стороны налогоплательщиков полная и своевременная уплата и увеличение налоговых поступлений будут осуществляться параллельно с работой по сокращению налоговых проверок.

По итогам 2017 года всего проведено 1913 налоговых проверок, это по сравнению с предыдущим 2016 годом меньше на 55% или на 2350 проверок (в 2016 году проведено 4263 проверки).

Эта традиция продолжается Департаментом и в первом полугодии текущего года. Например, если в первом полугодии 2017 года было проведено всего 1259 проверок, то в этом году проведено 403 проверки, то есть по сравнению с прошлым годом количество проверок уменьшилось на 856 или на 68%.

По результатам проведенных налоговых проверок дополнительно начислено 6,4 млрд. тенге. По налоговым проверкам, с учетом задолженностей прошлых лет, взыскано в бюджет 1 млрд. 171 млн. тенге.