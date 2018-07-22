Зачет и возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, платежа в бюджет (за исключением сборов и плат, не подлежащих возврату), пени производятся налоговым органом в национальной валюте в следующем порядке:

по месту ведения лицевых счетов по соответствующему налогу, платежу в бюджет, пени – на основании сведений таких лицевых счетов;

по месту уплаты платежей в бюджет, по которым лицевые счета не ведутся, – на основании представленных налогоплательщиком документов, выданных соответствующим уполномоченным государственным органом, подтверждающих несовершение действий, для осуществления которых предусмотрена уплата платежей в бюджет.

Зачет и возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, платежа в бюджет, пени производятся налоговым органом в течение десяти рабочих дней, исчисляемых в следующем порядке:

1) в случае проведения зачета и возврата на основании налогового заявления – со дня регистрации такого заявления налоговыми органами;

2) в случае проведения зачета без заявления – со дня образования излишне уплаченной суммы на лицевом счете налогоплательщика.

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, платежа в бюджет, пени производится налоговым органом на банковский счет налогоплательщика на основании его налогового заявления при отсутствии налоговой задолженности в бюджет.

При наличии налоговой задолженности налоговый орган производит зачет излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени в счет погашения имеющейся налоговой задолженности без представления налогового заявления на зачет.

В случае, если налогоплательщиком является юридическое лицо, зачет излишне уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени производится в счет погашения имеющейся налоговой задолженности юридического лица и его структурных подразделений без представления налогового заявления на зачет.

Возврату подлежит остаток суммы излишне уплаченного налога, платежа в бюджет, пени после проведения зачета, предусмотренного настоящим пунктом.

Не подлежат:

1) зачету:

излишне уплаченная сумма налога, платежа в бюджет, пени в счет погашения налоговой задолженности другого налогоплательщика, кроме зачета между юридическим лицом и его структурным подразделением;

уплаченная сумма государственной пошлины;

2) зачету и возврату:

уплаченная сумма сбора за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан, консульского сбора, платы за:

пользование земельными участками, предоставление государством участка недр в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании на основании лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, пользование животным миром, использование особо охраняемых природных территорий, за исключением случаев ошибочной уплаты таких сумм;

излишне уплаченная сумма акцизов за подакцизные товары, подлежащие маркировке учетно-контрольными марками, за исключением случаев прекращения деятельности налогоплательщика по производству таких товаров и возврата ранее полученных учетно-контрольных марок в налоговый орган по акту приема-передачи;

излишне уплаченная (взысканная) сумма налога, платы за пользование земельными участками, пользование водными ресурсами поверхностных источников, эмиссии в окружающую среду – в случае продления срока представления налоговой отчетности по таким налогам, платам до даты ее представления.