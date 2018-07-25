коррупция
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Задержан аким Ордабасинского района Туркестанской области,  передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердил заместитель начальника следственного департамента Нацбюро по противодействию коррупции АДГСПК Асхат Жумагали. «Такой факт есть, по подозрению (в коррупции — прим.авт.) этот чиновник задержан.
Иные сведения мы сейчас разглашать не можем, потому что все данные досудебного расследования мы можем дать только с разрешения прокурора, и в интересах следствия (подробности) сейчас не разглашаются. У нас будут официальные брифинги, мы обязательно об этом заявим», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

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