Работы на одном из долгостроев Шымкента — подстанции Бозарык возобновятся. Для проведения конкурса по госзакупкам на строительство объекта выделено 50 млн тенге.

Напомним, строительство подстанции на 160 мегаватт, начатое в 2015 году, должно было завершиться в прошлом. Подрядная организация «Шымкентхиммонтаж», завершившая 80 процентов работ, в связи с невыполнением обязательств по другим объектам, решением суда была отстранена от строительства. Для полного завершения объекта стоимостью 6,6 млрд необходим еще 1 млрд тенге. Пока все работы на стройке законсервированы.

Шокан Айдарбек, главный специалист областного управления энергетики и ЖКХ: «Если строительство подстанции Бозарык не завершится, то другие станции не смогут работать. Каждая станция обеспечивает электроэнергией две с половиной тысячи потребителей».

Оборудование подстанций Астана-1 и 2, мощностью 110 мВт, соответствует современным требованиям. Они могут обеспечить электроэнергией жителей района Бозарык, мкр Туран, а также городка Шымкент-сити, но их работа полностью зависит от подстанции Бозарык.

Городские власти заинтересованы в сдаче подстанции Бозарык в эксплуатацию и поэтому сделают все возможное, чтобы необходимый 1 млрд тенге для завершения строительства выдали.

Шынар Оразова