Антикор выявил больше 100 долгостроев

Больше сотни долгостроев, среди которых и социальные объекты, выявили в агентстве по противодействию коррупции. Их не сдали в срок, а строительство некоторых критически затянулось.

Борцы с коррупцией вынуждены вмешиваться в затянувшиеся проекты долгостроев. После их вмешательства 44 проблемных объекта достроили. Среди них объекты водоснабжения, школы, медицинские объекты, жилые дома, а также проекты ремонта дорог и строительства моста. Как рассказали в Антикоре, нередко коррупционные риски создает отсутствие четкого требования к гарантийному сроку. Заказчик по предварительной договоренности с подрядчиком могут устанавливать меньший срок гарантии.

«Результатами этой работы будет усиление дополнительного контроля качества и снижение расходов бюджета на ремонт в период гарантийного срока эксплуатации. Сейчас по инициативе агентства в проект строительного кодекса включены нормы об установлении минимального гарантийного срока не менее 5 лет, на текущий момент – 2 года«, — говорит Данияр Бигайдаров, официальный представитель Антикоррупционной службы.

На сопровождении Антикора остается строительство еще 125 долгостроящихся объектов. По словам председателя союза строителей Казахстана, одной из причин возникновения долгостроев может быть удорожание строительных материалов. Подрядчики не укладываются в ту стоимость, которая закладывалась еще на этапе составления сметы, а процедура корректировки стоимости не быстрая.

«Сама процедура занимает полгода и больше, если процедуру упростить, как мы предлагаем, то корректировка может проходить за два месяца. Мы можем работать всего 5-6 месяцев. Пока корректировка идет в летнее время, наступает весна, весной или зимой строители не могут работать из-за погодных условий и к весне снова дорожают материалы», — говорит Талгат Ергалиев, председатель союза строителей Казахстана.

Волонтер Антикоррупционной службы Рустам Танишпеков считает, некоторые недобросовестные подрядчики специально затягивают сроки строительства, тем самым увеличивая их проектную стоимость.

«Он сделает 10% и будет ждать пока придут контролирующие органы, пока будет согласование, пока бюджет утвердят, и тем самым количество долгостроев увеличивается. Это несовершенство законодательства», — говорит Рустам Танишпеков, волонтер Антикоррупционной службы.

Некоторые подрядчики отклоняются от плана производства работ, таким образом меняя проектную стоимость. В таком случае должен реагировать технический надзор и принимать своевременные меры.