Движение пассажирских поездов восстановлено в Жамбылской области

Движение пассажирских составов было возобновлено 31 июля в 22 часа 16 минут в Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Первым продолжил свой путь поезд, следовавший из Астаны в Алматы. За ним отправился пассажирский состав сообщением «Астана – Шымкент», а также «Кокшетау — Кызылорда» и «Сарыагаш — Астана».

Напомним, сход грузовых вагонов с рельсов произошел утром 31 июля на участке Мойынты – Шыганак. В результате железнодорожного инцидента было временно ограничено движение пассажирских поездов. Пострадавших нет.