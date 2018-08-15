Уважаемые налогоплательщики!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан доводит до Вашего сведения, что 14.08.2018 года с 21:00 до 23:04 часов по времени Астаны будут проводиться работы по установке пакета обновления Информационной системы «Электронные счета фактуры» включающее в себя механизм работы с новыми версиями сертификатов НУЦ РК.

В связи с чем, в указанный промежуток времени информационная система «Электронные счета фактуры» будет не доступна.

Приносим извинения за предоставленные неудобства!