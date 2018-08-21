В Москве состоялась самая крупная за последние годы сходка воров в законе, на которой был выбран новый «босс всех боссов» русской мафии, сообщает Тengrinews.kz со ссылкой на «Росбалт».

По информации издания, им стал известный криминальный авторитет Олег Шишканов по прозвищу Шишкан. Мероприятие прошло в одном из элитных ресторанов на территории «Лужников». Здесь собрались больше десяти самых влиятельных российских мафиози.

Как отмечает агентство, необходимость выбрать нового главу мафиози возникла после того, как крупный срок получил прежний вор в законе номер один Захарий Калашов (Шакро Молодой). Его приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

До избрания Шишканова главным претендентом на «воровской трон» называли Тариела Ониани, известного как Таро. Однако в августе стало известно, что его собираются пожизненно выслать из России. На данный момент он находится в колонии особого режима № 6 «Черный дельфин» в Соль-Илецке.