Если вы должны решить, что взять на обед или же в какую сторону направить вашу жизнь, вы сталкиваетесь с десятками решений каждый день.

Каждый хоть раз попадал в спорные ситуации, решение для которых было очень трудно найти. Быстрое принятие этих решений может сэкономить вам много времени и тревоги. Помогает сделать пару шагов назад и задуматься, как это решение повлияет на вашу жизнь. Вы также должны выяснить основные критерии или цели, которые вы хотите достичь. Чтобы быстро принимать жесткие решения, лучше всего стремиться к адекватному, а не оптимальному или идеальному решению.

Определите масштаб решения, которое необходимо принять. Вы должны поместить решение в категорию малых, среднесрочных или крупных решений. Дифференциация относительной важности решения в вашей жизни или бизнесе позволит вам вложить в него соответствующее количество времени и усилий. Если вы пытаетесь определить, какой пылесос купить, например, вы должны вложить меньше времени и энергии в решение, чем если бы вы решали, жениться ли на ком-то.

Избавьтесь от плохих вариантов. Когда вы думаете над своим решением, вы можете заметить ряд вариантов, которые будут откровенно плохими для вашей жизни или бизнеса. Вычеркните эти параметры сразу. Теперь, когда вы не имеете их в своем списке, вы можете сосредоточиться на выборе из лучших вариантов.

Стремитесь к адекватному выбору. Хотя было бы замечательно, если бы был выбор, который выполнял все цели, что мы искали, жизнь редко представляет нам эту ситуацию. Итак, вы можете также выяснить, что вам нужно, чтобы сделать правильный выбор. Соответствующим решением будет то, которое соответствует минимальным критериям, которые вы устанавливаете для себя, в отличие от идеальных условий.

Как только вы найдете выбор, который соответствует вашим минимальным критериям, примите решение и продолжите спокойную жизнь. Не ждите идеального варианта. Если вы обнаружите, что ждете выбор, который соответствует вашему идеальному набору условий, вы можете в конечном итоге ждать очень-очень долго. Вместо того, чтобы ждать идеального решения, выясните, какие критерии являются наиболее важными для нахождения адекватного вывода.