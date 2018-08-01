С 16 июля 2018 года введен запрет на взимание банками комиссий за ведение банковского счета по ипотечному займу, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

В рамках оптимизации Перечня комиссий и сокращения расходов заемщиков при получении и обслуживании займов по инициативе Национального Банка с 16 июля текущего года в Законе о банках введен запрет на установление и взимание банками комиссий за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием ипотечного займа, а также за зачисление займа на банковский счет по договорам ипотечного займа, заключаемым с физическими лицами после введения в действие нормы Закона (с 16.07.2018).

«Аналогичная норма об отмене комиссий за ведение банковского счета, связанного с выдачей и обслуживанием займа, а также за зачисление займа на банковский счет в отношении всех займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, содержится в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности и арбитража», рассматриваемом в настоящее время Мажилисом Парламента Республики Казахстан», — сообщили в финансовом регуляторе. 30 мая 2016 года Национальным Банком был утвержден Перечень комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа и микрокредита, выданных физическому лицу, учитываемых при расчете годовой эффективной ставки вознаграждения (введен в действие с 1 июля 2016 года).

«Перечень комиссий позволил значительно сократить количество взимаемых банками комиссий и унифицировать их по наименованиям и смысловым назначениям, что сделало их более понятными для заемщиков. Он распространяется на договоры банковского займа, заключенные с 1 июля 2016 года, то есть после введения его в действие. При этом по договорам банковского займа, заключенным с физическими лицами до 1 июля 2016 года, банки в соответствии со статьей 39 Закона о банках, вправе взимать комиссии, указанные в договоре банковского займа и установленные Правилами об общих условиях проведения операций», — напомнили в Нацбанке.