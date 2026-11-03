Снижение базовой ставки не гарантирует дешёвую ипотеку

После снижения базовой ставки Национального банка вопрос доступности ипотеки вновь оказался в центре внимания. Однако эксперты считают, что быстрого удешевления жилищных кредитов ждать не стоит.

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, в первом полугодии объём ипотечного кредитования вырос на 12%. При этом рост обеспечили преимущественно льготные программы, тогда как выдача ипотечных займов коммерческими банками сократилась почти на 40%.

Ставки по рыночной ипотеке остаются высокими и могут достигать 25% годовых.

Эксперт по недвижимости Александр Пак отмечает, что стоимость ипотечного кредита зависит не только от базовой ставки. На неё также влияют инфляционные ожидания, стоимость фондирования банков и риски, связанные с кредитованием.

По его словам, снижение базовой ставки не означает автоматического уменьшения ипотечной ставки на один или несколько процентных пунктов.

Финансовый советник Арман Байганов также считает, что банки закладывают дополнительные риски в стоимость жилищных кредитов. По его оценке, заметное удешевление ипотеки возможно при снижении инфляции примерно до 7–8%.

При этом более дешёвая ипотека сама по себе не гарантирует доступности жилья.

Эксперты предупреждают: если ставки по коммерческим жилищным займам начнут снижаться, спрос на квартиры может вырасти. Это способно привести к дальнейшему росту цен на недвижимость.

В результате выгода от более низкой процентной ставки может частично нивелироваться подорожанием квадратного метра.

При выборе ипотеки казахстанцы также ориентируются не только на ставку, но и на размер ежемесячного платежа. Одной из главных проблем рынка остаётся рост стоимости жилья, который опережает увеличение доходов населения.