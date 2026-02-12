Ипотека в Казахстане станет доступна на новых условиях

Уже с марта текущего года частные банки смогут работать по модели Отбасы банка.

Коммерческие банки теперь смогут участвовать в системе жилищно-строительных сбережений, которая ранее была доступна исключительно клиентам Отбасы банк. Эксперты говорят, рынку это пойдет на пользу.

Появление конкуренции должно повысить эффективность работы системы. Но вряд ли это приведёт к значительному росту количества сделок, ведь один из ключевых факторов это доступность ипотеки. А Казахстан по международным рейтингам входит в число стран, где ипотечные кредиты доступны лишь ограниченному кругу населения.

«То есть было скажем так в одном банке 1000 ипотек, теперь на 100 банков разделим у них будет по 10 ипотек. Это может отразиться на цене. Собственники будут считать, что раз сейчас все банки дают ипотеку, она резко вырастет. Но дело в том, что вот этот объем, скажем так, объема ипотечного рынка, как 30% у нас был, он так и останется. Он просто перераспределится среди банков», — Александр Пак, эксперт по недвижимости.

Эксперты говорят, расширение инструментов формально увеличивает возможности для рынка. Условия по жилищно-строительным сбережениям банки будут устанавливать самостоятельно, но, по мнению специалистов, они, скорее всего, окажутся схожими, поскольку источники фондирования у всех участников системы фактически одинаковые.

«Банки ищут и адаптируются к каким-то новым методам, которые позволили бы формировать ипотечные программы с учетом текущих реалий. Другой момент – государственные программы. Сейчас почти все государственные программы, 95% программ, за исключением 7-20-25, реализуются через Отбасы банк. Опять же таки, если будет реализация через другие банки государственных программ, то это будет дополнительная конкуренция», — Вячеслав Лазарев, директор филиала РОЮЛ «Союз строителей Казахстана» г. Астана.

При этом государственная премия на депозиты будет начисляться только в специализированном банке жилищно-строительных сбережений. На банки второго уровня этот механизм распространяться не будет. Поэтому, уверены эксперты, Отбасы банк и дальше сохранит лидирующие позиции в сфере накоплений, как минимум благодаря возможности получать государственную премию на членов семьи и объединять депозиты.