В Шымкенте открылся новый консультационный центр «Отбасы банка»

В Шымкенте ко Дню Республики открылся новый консультационный центр «Отбасы банка». Это уже 21-е отделение финансового учреждения в городе.

Новый офис начал работу в Енбекшинском районе, на улице Толеметова. Здесь жители могут получить консультации по жилищным программам, открыть депозит, оформить заем и воспользоваться другими услугами банка.

По данным «Отбасы банка», за последний год в Шымкенте 5 562 вкладчика оформили займы и приобрели жильё.

Руководитель управления развития бизнеса Данияр Тажикенов отметил, что одним из партнёров банка является компания «Отау Груп». Только в этом году через проекты компании были оформлены жилищные займы на сумму 16 млрд теңге.

В настоящее время жителям доступны программы «Наурыз», «Өз үйім», «Наурыз жұмыскер», «Наурыз әскери», молодёжная программа «Жас Отау», а также «Қамқор» и другие направления жилищного кредитования.

В зависимости от условий программы первоначальный взнос может составлять от 10 до 50%.

Одна из жительниц Шымкента Мадина Жунисова рассказала, что стояла в очереди на жильё несколько лет и в этом году смогла приобрести трёхкомнатную квартиру в Бозарыке.

Ещё одна участница программы, Айжамал Бекова, отметила, что сначала накопила средства в «Отбасы банке», после чего смогла приобрести свою первую квартиру.

До конца года в Шымкенте планируют открыть ещё один консультационный центр банка.