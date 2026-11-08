В Казахстане отложили новые ограничения по автокредитам и жилищным займам

Национальный банк Казахстана намерен отложить введение более строгих требований к отдельным автокредитам и жилищным займам. Ограничения, которые планировалось ввести с января 2027 года, пока применять не будут. В финансовом регуляторе объясняют такое решение стабилизацией кредитного рынка.

Речь идёт о коэффициенте долговой нагрузки (КДН) — показателе, который определяет, какую долю дохода заёмщик может направлять на погашение кредитов.

По общему правилу ежемесячные платежи по всем займам не должны превышать 50% дохода заёмщика. Однако для отдельных категорий автокредитов и жилищных займов предусмотрены исключения, действие которых планируют продлить.

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что для системы жилищных строительных сбережений послабления могут сохранить до конца 2029 года.

«Мы считаем, что по жилстрою можно продлить года на два, до конца 2029 года, потому что там портфель хороший, необходимости сейчас ужесточать не наблюдаем. Всё под контролем», — отметил глава Нацбанка.

По его словам, ситуация на рынке автокредитования также стабилизировалась. Если ранее годовой рост кредитного портфеля достигал 73–75%, а объёмы выдачи увеличивались на 100%, то за последние 12 месяцев темпы роста замедлились до 13–14%.

Эксперты считают, что решение регулятора может быть связано не только с сохранением доступности кредитов, но и с поддержкой отечественной автомобильной промышленности.

Значительная часть автокредитов приходится на автомобили казахстанского производства. Ужесточение требований к заёмщикам могло бы привести к сокращению спроса и повлиять на продажи новых машин.

Финансист Расул Рысмамбетов полагает, что сохранение послаблений в сфере жилищных строительных сбережений имеет социальное значение.

По его мнению, государство заинтересовано в том, чтобы казахстанцы сохраняли возможность приобретать собственное жильё, особенно если речь идёт о первой квартире.

Однако доступность кредитования не означает, что долговая нагрузка становится менее ощутимой для семейного бюджета.

Директор Public Policy Research Center Меруерт Махмутова обращает внимание на проблему реальных доходов населения.

По её словам, даже повышение минимальной заработной платы с 85 до 110 тысяч теңге не обязательно приведёт к заметному улучшению покупательной способности, поскольку часть роста доходов компенсируется инфляцией.

Эксперт также считает, что приобрести жильё по действующим рыночным ценам гражданам, рассчитывающим исключительно на заработную плату, по-прежнему сложно.

Таким образом, продление послаблений может сохранить доступ к ипотечным программам и автокредитованию, но не решит проблему закредитованности населения.

Специалисты напоминают, что перед оформлением займа необходимо оценивать не только размер ежемесячного платежа, но и общую стоимость кредита, стабильность доходов и обязательные семейные расходы.

При этом более строгий подход к потребительским займам на необязательные покупки может помочь ограничить дальнейший рост долговой нагрузки казахстанцев.