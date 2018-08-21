Концерн «Калашников» на форуме «Армия-2018» представил опытный образец нового автомата АК-308. Данный автомат — модификация АК103 с элементами и узлами конструкции АК-12.

Концерн «Калашников» представил опытный образец нового автомата АК-308. Об этом сообщается на сайте «Калашников media». Демонстрация оружия состоялась на форуме «Армия-2018».

Как отмечается в сообщении, новый автомат создан на базе АК103 под патрон 7,62 х 51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В автомате применяются патроны калибра 7,62 мм, вместимость магазина — 20 патронов.

Вес оружия без патронов составляет 4,3 кг, длина ​ствола — 415 мм, прицел диоптрический.​ Возможна установка штык-ножа.

В настоящее время проходит подготовка к предварительным испытаниям оружия.

В январе Министерство обороны приняло на вооружение новые автоматы АК-12 и АК-15, они рекомендованы для вооружения ВДВ, морской пехоты и сухопутных войск. Первую партию автоматов концерн планирует поставить до конца 2018 года.

Испытания двух моделей автоматов завершились в конце 2017 года. Занимавший тогда пост гендиректора «Калашникова» Алексей Криворучко заявлял, что у Минобороны первоначально были замечания к данным моделям, однако концерн доработал автоматы.