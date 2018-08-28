Представители Республиканского общественного совета, Ассоциации вузов Казахстана, а также Общенационального движения Казахстан — 2050 и депутаты Мажилиса парламента с рабочей поездкой посетили ряд социальных и объектов предпринимательства. Ознакомились с реализацией в регионе Пяти социальных инициатив Президента РК.

Гости из Астаны были приятно удивлены. Действующий фронт-офис шымкентского городского акимата не имеет аналогов в республике. Здесь оказывают помощь желающим приобрести жилье. В связи с принятием госпрограммы «7-20-25» в информационном центре гражданин может получить ответы на все интересующие вопросы.

Делегаты ознакомились с ходом строительства домов в мкр «Акжайык». Руководитель управления строительства А. Рабаев рассказал, что для реализации программы «7-20-25» уже готовы 136 квартир в 8-ми жилищных комплексах, а до конца года будут сданы еще 275. Между тем, к середине августа БВУ Шымкента приняли 77 заявок на получение ипотечных жилищных займов на 662,6 млн тенге.

«Меня удивило, что на жилье стоят в очереди 36 тысяч человек, а пакет документов по программе «7-20-25″ сдали всего лишь 28. Это очень мало. Необходимо местной власти переговорить с каждым человеком, кто стоит в очереди. Объяснить все преимущества данной программы. Наверное есть и недоработки, об этом мы сейчас поговорим с городским акимом. Программа только начала работать», — говорит Азат Перуашев, депутат Мажилиса Парламента РК.

Гости ознакомились с реализацией четвертой инициативы Президента — «Расширение микрокредитования». Предприниматель Талгат Сыдыков рассказал, что благодаря государственной финансовой помощи в размере 5 млн тенге, в виде кредита по низким процентам, он смог заняться расширением производственных мощностей своего бизнеса.

Затем члены республиканского общественного совета и депутаты встретились с предпринимателями региона. В ходе беседы были затронуты вопросы развития массового предпринимательства и продуктивной занятости в г. Шымкенте. Бизнесмены, в свою очередь, открыто говорили о проблемах.

«Я приехала из Толеби. Обучалась предпринимательству. Взяла кредит и занималась животноводством. Сейчас хочу заняться гостиничным хозяйством. Но у нас 85 процентов кредитов выдается на развитие животноводство. Хотелось бы, чтобы в правительстве обратили внимание и на развитие гостиничного хозяйства. Ведь если мы хотим развивать туризм, необходимо чтобы и сервис был на высоте», — рассказывает предпринимательница из Толебийского района.

Все эти темы были затронуты и на рабочем совещании с участием членов Республиканского общественного совета по контролю реализации Пяти социальных инициатив Президента РК в городском акимате. Высказанные мнения и предложения обязательно будут обсуждены еще раз в вышестоящих органах, будет сделан всесторонний анализ по реализации социальных инициатив, который будет доведен до Правительства и представлен Главе государства.

Шынар Оразова