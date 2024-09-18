Обновлены правила предоставления жилищных сертификатов

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Для реализации права приобретения гражданами жилья в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы, утвержденной Нацбанком РК (ипотечная программа), государственной программы жилищного строительства, утвержденной Правительством РК (программа жилищного строительства), жилищной программы реализованной по поручению Главы Государства (жилищная программа «Наурыз») местные исполнительные органы областей, городов Астана, Алматы и Шымкента, районов и городов областного значения предоставляют жилищные сертификаты как социальную помощь или социальную поддержку в виде бюджетного кредита.

Жилищный сертификат как социальная помощь предоставляется в случае:

➣ отсутствия доходов у заявителя и (или) постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруга, несовершеннолетних детей);

➣ наличия доходов у заявителя и (или) постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруга, несовершеннолетних детей) среднего дохода от трудовой и (или) предпринимательской деятельности (без учета пенсионных отчислений, ИПН и иных обязательных отчислений) за последние 6 месяцев, не превышающего на каждого члена семьи (супруга, несовершеннолетних детей, в т.ч. детей, обучающихся очно в школах, колледжах и вузах, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до 23 лет) 3,1 — кратного показателя прожиточного минимума в месяц.

Коэффициент 3,1-кратного размера прожиточного минимума не распространяется на детей с инвалидностью и детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей.

В случае превышения установленного порога по среднему доходу за последние 6 месяцев на каждого члена семьи (супруга, несовершеннолетних детей) жилищный сертификат предоставляется как социальная поддержка в виде бюджетного кредита.