ХОТИТЕ ПЕРЕМЕН?

Однажды мы с мужем захотели просто обновить обои в гостиной и побелить потолок. По рекомендации подруги пригласили мастеров, обозначили задачу. Думали, что уложимся в выходные, ну, максимум – в неделю. Забегая вперед скажу, что вылилась эта затея в три долгих месяца ремонта – проживания в пыли, шуме строительной техники, между узлов, тазов и коробок с пожитками. Признаюсь, пережитое и затраченное стоило того – квартира наконец обрела облик уютной, просторной и благоустроенной гавани.

А теперь дошла очередь и до мебели. Расставаться со старой мы не захотели. Во-первых, это еще одна память о родителях, во-вторых, сегодня старая мебель – синоним прочного, надежного, долговечного. Оказалось, что так думает не только моя семья. Нашлось еще несколько знакомых, кто в последние годы отреставрировал старую мебель или же «созрел» для того, чтобы дать ей вторую жизнь. Сделать это можно самим, а можно, если семейный бюджет позволяет, довериться специалистам. Советами одного из шымкентских мебельщиков – Камранбека Махмудова – мы и воспользуемся.

ПЯТЬ ПРИЧИН ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ

Зачем реставрировать мебель? Первая причина – элементарно нет денег на новую мебель, не накопили. Вторая – старая мебель сделана из настоящей древесины, а не из клеенно-прессованных опилок. Третья – она прочная, а иногда и легкая. Четвертая – со старой мебелью связано много воспоминаний, большинство из которых – радостные. Старая мебель хранит тепло, у нее своя энергетика, она надежная.

Пятая. Реставрация – это повод для творчества, воплощения реального полета прежде всего вашей фантазии!

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

С выбора места для ремонта вашей мебели. Это может быть балкон, какая-то подсобка, лучше – гараж, идеален двор – если вы живете в частном доме или на даче. Если всего этого нет, то надо просто освободить какой-нибудь угол в комнате, застелив бумагой или клеенкой пол, а возможно – и стены.

Приготовьте инструменты и материал. Вам понадобятся шпатели, ножи, отвертки, шуруповерты, кисти, валики, клей ПВА, морилка, наждачка разной зернистости, краска, шпатлевка по мебели (на случай замазывания небольших повреждений) и так далее.

ФОТО НА ПАМЯТЬ

Есть смысл вначале разобрать реставрируемую мебель на составные части, отвинтить фурнитуру. Лучше всего сфотографировать поэтапно процесс разборки предмета, ведь собирать мебель придется в обратном порядке. Все мелкие крепежные детали надо сложить в отдельную коробочку или пакет, то же касается и фурнитуры. Можно подписать – что откуда, чтобы по завершении работ не оказалось «лишних» деталей.

После этого приступить к зачистке поверхностей. Прежде всего следует хорошенько промыть поверхность – стула ли, комода, стола, полки, спинки кровати и так далее обезжиривающим средством. Есть три способа снять старую краску, лак или эмаль. Первый – убрать наждачной бумагой. Второй – смывкой. Третий – с помощью строительного фена. Выбор за вами, за тем, что вам удобнее и лучше всего подходит для вашего предмета мебели. Возможны и комбинированные варианты.

Не забудьте про меры безопасности – респираторе, очках, перчатках и проветривании помещения. После такой очистки надо вновь протереть поверхность.

КРАСИМ ИЛИ ЛАКИРУЕМ?

Вы слышали что-нибудь про морилку? Это такая едкая жидкость коричневого цвета. Она применяется для глубокой пропитки древесины, ею и окрашивают мебель. Сохраняется натуральный древесный цвет. А затем, после окраски морилкой, поверхность лакируют.

Но если вы хотите придать мебели кардинально новый вид, стоит окрасить ее в совершенно новый цвет, скажем, в белый, оранжевый, красный, фиолетовый или в черный. Сейчас в любом строительном магазине Шымкента вам предложат огромную палитру красок. Вот где раздолье! Есть и просроченные краски, на них хорошие скидки.

Если речь идет о стуле, табурете или журнальном столике, то каждую из ножек можно окрасить в разный цвет. Получится очень контрастно и современно. Совет: начинайте красить с внутренних, боковых поверхностей. Завершайте – лицевой. Иначе перемажетесь краской сами.

Если вам этот процесс кажется трудоемким, то есть экспресс-вариант, то есть быстрый! Ничего не удаляйте, а просто (предварительно все же промыв поверхность) наносите краску на старый слой.

НОВАЯ «ОДЕЖДА»

Речь об обивке мягкой мебели. Ни один дом не обходится без стульев, у кого-то есть кресла, объемные диваны, банкетки – это такие небольшие скамейки с мягким сиденьем без спинки. На кухнях многих из нас стоят угловые диваны. Знаю, что в некоторых домах это место отдыха настолько популярно, что превратилось в «лежбище». Но, увы, мягкая обивка всей этой удобной мебели со временем ветшает и загрязняется. Что делать? Надо менять обивку, заново перетягивать!

Если вы настроены делать это самостоятельно, не бойтесь! Есть масса примеров удачного опыта. На самом деле это не так сложно, как кажется.

Относительно простое – перетяжка сидения стула. Начните с этого. Для этого вам понадобится новая обивочная ткань, ее можно купить в Старом городе или по объявлению в интернете. Еще нужна будет хлопковая лента, степлер для мебели, скобы, отвертка, ножницы и нож.

Сначала надо убрать мебельные гвозди, скобы, снимите старую изношенную обивку. Не выбрасывайте ее сразу! Она станет выкройкой для новой обивки. Вырезайте нужный вам кусок ткани с запасом, натягивайте ее на вашу сидушку, закрепите ткань степлером снизу. Переверните сидение, ткань должна плотно облегать, складок быть не должно.

Если получился стул, поздравляем! Вам можно приступать к перетяжке дивана. От простого – к сложному.

Если вам предстоит перетягивать мягкую мебель с поролоном, то надо его заранее купить, а к нему прикупите плотную парусиновую ткань. Сначала поролон, потом – парусина и только потом – новая обивочная ткань.

НОВЫЙ ФАСАД МЕБЕЛИ

Возможно, у вас в квартире или на даче есть старенький гарнитур, мебельная стенка. Их дверцы (фасады) можно вполне экономно обновить. А для этого вам понадобятся самоклеющаяся пленка или обои. Замерьте дверцы своих шкафов – каждую в отдельности, перенесите эти размеры на пленку, вырежьте. Если это пленка, то надо аккуратно снять защитный слой с пленки и наклеить. Возможные пузырьки воздуха на поверхности надо разогнать тряпкой. Если все же пузырьки образовались, то надо их проколоть иголкой и сразу же загладить.

А если вы решили наклеить на дверцы обои, то после наклейки можно покрыть обклеенную мебель сверху лаком, так будет и красивее, и прочнее.

Все эти советы применимы лишь для простых предметов мебели. Если вы хотите отреставрировать нечто более сложное, в таком случае лучше довериться профессионалам. Да, это будет дороже, зато качественнее.

В любом случае – обновление вам гарантировано. В вашем доме обязательно станет уютнее и светлее.

С мастером-реставратором беседовала Фарида Шарафутдинова