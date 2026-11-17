В Шымкенте 70 семей получили ключи от квартир, предоставленных в аренду с правом последующего выкупа. Торжественная церемония состоялась в комплексе «Қызғалдақ сарайы», где аким города Габит Сыздыкбеков вручил новосёлам ключи от жилья.

Квартиры расположены в микрорайонах «Асар-2», «Бозарык», «Туран», а также в 189-м квартале города.

Жильё предоставлено гражданам, нуждающимся в государственной поддержке. Среди получателей — люди с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, многодетные и неполные семьи, вдовы, лица, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также государственные служащие.

Все 70 квартир переданы по программе арендного жилья с правом выкупа. Такой механизм позволяет семьям проживать в предоставленной квартире с возможностью в дальнейшем приобрести её в собственность на установленных условиях.

В Шымкенте продолжается работа по обеспечению жильём граждан, состоящих в очереди. Для улучшения жилищных условий горожан используются различные механизмы государственной поддержки, в том числе предоставление арендных квартир с последующим выкупом.

Этот формат даёт семьям возможность решить жилищный вопрос и постепенно перейти от аренды к собственному жилью.