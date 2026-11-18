В Шымкенте бывшие супруги смогли урегулировать имущественный спор без продолжения судебного разбирательства. Стороны достигли соглашения о разделе совместно нажитого автомобиля в порядке медиации.

Договорённость была достигнута при рассмотрении гражданского дела в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Шымкента.

Бывшие супруги не смогли самостоятельно разделить автомобиль

Как следует из материалов дела, супруги состояли в официальном браке с 2013 по 2025 год. За время совместной жизни они приобрели автомобиль Hyundai Elantra 2024 года выпуска стоимостью 8 миллионов теңге. После расторжения брака между бывшими супругами возник имущественный спор. Один из них обратился в суд с требованием определить долю в общем имуществе и произвести его раздел. В ходе судебного разбирательства стороны решили урегулировать разногласия мирным путём и заключить медиативное соглашение.

Стороны договорились о выплате 4 миллионов теңге

Согласно условиям достигнутого соглашения, бывшей супруге в счёт её доли в совместном имуществе предусмотрена выплата 4 миллионов теңге. Из этой суммы женщина уже получила 2 миллиона теңге. Оставшиеся 2 миллиона теңге бывший супруг обязался перечислить до конца года. Таким образом, сторонам удалось согласовать порядок раздела имущества и сроки исполнения денежных обязательств. В связи с заключением медиативного соглашения суд прекратил производство по гражданскому делу. Кроме того, истице возвращена ранее уплаченная государственная пошлина.

Определение суда вступило в законную силу.

Как медиация помогает разрешать имущественные споры

Этот случай показывает, что имущественные разногласия между бывшими супругами могут разрешаться путём взаимных уступок. Медиация представляет собой предусмотренный законодательством способ урегулирования споров, при котором стороны добровольно стремятся достичь взаимоприемлемого решения. Такой подход позволяет согласовать условия раздела совместно нажитого имущества, определить порядок выплат и избежать дальнейшего судебного разбирательства. При этом важно, чтобы достигнутые договорённости соответствовали требованиям законодательства и не нарушали права участников спора.

Разъяснение подобных правовых механизмов способствует повышению правовой грамотности населения, формированию уважения к закону и развитию культуры мирного разрешения конфликтов.

Практика применения медиации соответствует принципу «Закон и порядок», поскольку способствует защите имущественных прав граждан и разрешению споров правовыми способами.